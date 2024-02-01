В Кукморе более чем за полмиллиарда возведут здание для начальных классов средней школы

Скриншот документации к тендеру (эскизный вид здания)

На строительство здания для размещения начальных классов Кукморской средней школы №3 предполагается направить более 546,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что двухэтажное здание н-образной формы (один корпус окажется длиннее другого) с подвальным этажом общей площадью 5319,9 кв. метра появится рядом с уже существующим зданием образовательного учреждения. Оно будет рассчитано на размещение 375 учащихся и 16 сотрудников.

Скриншот документации к тендеру (эскизный вид здания)

В новом здании появятся, в частности, учебные классы на 22-25 человек, кабинеты логопеда, родного и иностранного языка, игровая для продленного дня, библиотека младших классов, спортзал, столовая с обеденным залом на 188 посадочных мест и актовый зал на 228 мест. Для представителей маломобильных групп населения будет предусмотрен лифт.

Заказчиком является Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект». Необходимые для строительства средства поступят из республиканского бюджета.

Заявки принимаются до 8 февраля, подрядчика определят 12 февраля. От исполнителя потребуется сразу же приступить к работам и завершить их к 15 января будущего, 2025 года.