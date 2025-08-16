В Рязанской области объявили траур из-за взрыва на заводе, где погибли 11 человек



Понедельник, 18 августа, объявлен днем траура в Рязанской области после взрыва на предприятии в Шиловском районе, где погибли 11 человек. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Напомним, что в Рязанской области после взрыва на заводе погибли 11 человек, еще 130 пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера взорвался порох на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. При детонации цех полностью разрушился.