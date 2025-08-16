news_header_top
Происшествия 16 августа 2025 09:37

Число погибших после взрыва в Рязанской области выросло до 11
Фото: МЧС России

В Рязанской области после взрыва на заводе погибли 11 человек, еще 130 пострадавшим оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор. Кинологические расчеты МЧС продолжают обследовать разрушенные конструкции.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера взорвался порох на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области.

При детонации цех полностью разрушился. Незадолго до этого в экстренных службах рассказали о пожаре на предприятии в Шиловском районе.

