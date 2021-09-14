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Ру Тат
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14 сентября 2021  15:12

В ряде домов Советского района Казани почти сутки не будет воды

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Почти на сутки — с 9.00 16 сентября до 6.00 17 сентября — отключат воду в некоторых домах Советского района Казани. 

Воды не будет в домах по Аметьевской магистрали, улицам Гвардейская, Даурская, Зорге, Аделя Кутуя и Отрадная. С полным списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться по ссылке.

Отключение связано с работами по переврезке вынесенного участка водопровода при строительстве Вознесенского тракта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для строительства Вознесенского тракта в Советском районе Казани проходят изъятия земельных участков и строений на них.

#отключение воды #строительство дорог
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