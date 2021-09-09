Для строительства Вознесенского тракта в Казани изымут еще девять участков и гаражей

В Советском районе Казани изымут еще девять земельных участков и расположенных на них гаражей для строительства Вознесенского тракта. Соответствующее постановление опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества», — говорится в документе.

Под изъятие попадают участки площадью от 17 до 22,9 квадратного метра и расположенные на них гаражи в гаражно-строительных кооперативах (ГСК) «Ракета», «Тайга» и «Ракета-4».

Администрация Советского района в течение десяти дней после принятия постановления должна уведомить собственников об изъятии и провести оценку рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани для строительства Вознесенского тракта изымут 26 земельных участков.