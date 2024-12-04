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В ряде домов двух районов Казани отключат воду
В некоторых домах Московского и Ново-Савиновского районов Казани в течение суток не будет водоснабжения. Причиной тому послужили работы по подключению водопроводных сетей к централизованным сетям.
Уточняется, что воду отключат с 9:00 10 декабря до 9:00 11 декабря. Также в некоторых домах возможно понижение давления воды.
С перечнем адресов, которых коснется отключение и понижение давления воды, можно на сайте «Водоканала».
Ранее сообщалось об отключении водоснабжения в Советском районе Казани с 5 по 6 декабря.
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