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Общество 4 декабря 2024 16:21

В ряде домов двух районов Казани отключат воду

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В некоторых домах Московского и Ново-Савиновского районов Казани в течение суток не будет водоснабжения. Причиной тому послужили работы по подключению водопроводных сетей к централизованным сетям.

Уточняется, что воду отключат с 9:00 10 декабря до 9:00 11 декабря. Также в некоторых домах возможно понижение давления воды.

С перечнем адресов, которых коснется отключение и понижение давления воды, можно на сайте «Водоканала».

Ранее сообщалось об отключении водоснабжения в Советском районе Казани с 5 по 6 декабря.

#отключение воды #Московский район #Ново-Савиновский район #Казань
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