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Общество 2 декабря 2024 11:27

В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду

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В ряде домов Советского района временно отключат водоснабжение. Причиной тому послужили аварийные работы на ул.Коновалова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что воду отключат с 9:00 5 декабря до 6:00 6 декабря.

С полным перечнем адресов, которых коснется отключение, можно ознакомиться на сайте мэрии.

#отключение воды #советский район #Казань
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