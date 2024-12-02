В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду

В ряде домов Советского района временно отключат водоснабжение. Причиной тому послужили аварийные работы на ул.Коновалова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что воду отключат с 9:00 5 декабря до 6:00 6 декабря.

С полным перечнем адресов, которых коснется отключение, можно ознакомиться на сайте мэрии.