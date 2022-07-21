В Русско-Немецкой Швейцарии на экоэкскурсии расскажут о связи экологии и краеведения

23 июля в Русско-Немецкой Швейцарии состоится лекция под открытым небом о связи экологии и краеведения. На четвертом занятии городской лаборатории «Горожанин-ученый» участники познакомятся с историей водоемов Казани и разберутся, что их ожидает в будущем. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Журналист Радиф Кашапов и краевед Марк Шишкин расскажут об истории русла Казанки, а также о потенциале превращения ее берегов в рекреационную зону, опишут, как люди использовали реку в прошлом и какое воздействие на нее оказали прибрежные слободы. Экскурсия начнется в 11.00 на территории Русско-Немецкой Швейцарии.

«Мероприятие может перенестись в случае непогоды. Необходимо следить за новостями в социальных сетях Стратегии развития Казанки», — отмечают организаторы.

Мероприятие создано командой Стратегии развития Казанки: мэрией Казани, Фондом «Институт развития городов РТ», Дирекцией парков и скверов Казани, архитектурной студией Orchestra Design.

Стратегия развития Казанки была разработана архитектурной студией Orchestra Design. Ее цель — создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков.

В августе гостей и жителей Татарстана ожидают дискуссия «Что такое водный менеджмент и как вернуть природу в город?», мастер-классы «Как брать пробы воды из реки?» и «Исследуем воздух в городе и у Казанки», а также разминка и мастер-класс «Медитация для спортивных достижений», воркшоп «Как разработать свой проект, полезный для Казанки?». Все, кто примет участие в большинстве занятий городской лаборатории, смогут презентовать концепцию собственного экологического проекта и получить диплом выпускника курса, о чем ранее сообщал «Татар-информ».