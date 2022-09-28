В РУСАДА назвали сроки оглашения приговора и потенциальное наказание по делу Валиевой

Решение по делу российской фигуристки из Казани Камилы Валиевой будет оглашено в начале октября. Об этом заявила директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем. Расследование было в отношении персонала, тренерский штаб туда входит. Ориентировочно октябрь – дата объявления результата», – цитирует Логинову «Р-Спорт».

Кроме того, по словам главы ведомства, олимпийской чемпионке может грозить до четырех лет дисквалификации.

«В кодексе мы можем увидеть, какие санкции можно получить за те или иные нарушения. У нас стандартный срок – четыре года. Но что вынесет ДАК – в силу разных обстоятельств решения могут быть разными», – сказала Логинова.

Напомним, после победы Валиевой в командном зачете Олимпиады всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о запрещенном препарате в крови юной чемпионки. Именно допинг-тест РУСАДА дал положительный результат.

Тем не менее, фигуристка была допущена до личных соревнований, в которых завоевала лишь четвертое место.

Ранее Камила Валиева показала новую программу, которую посвятила допинговому скандалу на Олимпиаде-2022.