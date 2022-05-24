В «Рубине» отказались комментировать задержание фаната клуба с нацистской символикой

Пресс-служба казанского «Рубина» отказалась комментировать информацию о задержании и составлении административного протокола в отношении фаната клуба за публичную демонстрацию нацисткой символики.

Сегодня Российский футбольный союз заявил, что проверит информацию о демонстрации нацистской символики фанатом «Рубина» на матче 30-го тура против «Уфы» (1:2). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарный комитет Артур Григорьянц.

«Вызвали на заседание КДК РФС руководителя по безопасности ФК «Рубин», будем дополнительно рассматривать по материалам СМИ, в том числе была ли демонстрация болельщиками нацистской символики», - заявил Григорьянц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что четыре болельщика «Рубина» задержаны за драку на футбольном поле в ходе матча заключительного 30-го тура РПЛ против «Уфы».

Кроме того, на одного из задержанных был также составлен административный протокол за публичную демонстрацию нацисткой символики. В ближайшее время суд решит, какие наказания получат задержанные болельщики.

Напомним, что «Рубин» вылетел в ФНЛ, заняв 15-е место в таблице РПЛ.