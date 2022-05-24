Фанат «Рубина», принявший участие в драке против «Уфы», задержан за нацистскую символику

Как стало известно «Татар-информу», четыре болельщика «Рубина» задержаны за драку на футбольном поле в ходе матча заключительного 30-го тура Россйиской Премьер-лиги против «Уфы».

На всех четверых, выбежавших на поле фанатов, составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и за мелкое хулиганство.

Кроме того, на одного из задержанных был также составлен административный протокол за публичную демонстрацию нацисткой символики. В ближайшее время суд решит, какие наказания получат задержанные болельщики.

Напомним, в самой концовке игры «Рубина» с «Уфой» болельщики обеих команд устроили массовую драку прямо на футбольном поле. В эпизод пришлось вмешаться стюардам.

Ранее на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне, даже в случае официального вылета команды в ФНЛ.

В свою очередь, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему в корне не согласна с официальной позицией клуба.