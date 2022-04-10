В «Рубине» не рассматривают вариант с увольнением Слуцкого

Руководство «Рубина» не рассматривает вариант с увольнением главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, несмотря на неудовлетворительные результаты команды, руководство клуба доверяет тренеру, который продолжит работу в «Рубине» и в следующем сезоне.

Напомним, «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» и довел серию поражений до четырех матчей подряд.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором разъяснила главную причину провала «Рубина» по мнению главного тренера Леонида Слуцкого.