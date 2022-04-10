«Рубин» Слуцкого — слабейшая команда РПЛ: тренер снова ищет оправдания и просит помощи

В последних девяти играх «Рубин» потерпел восемь поражений. На этом отрезке казанцы безоговорочно худшие в РПЛ. Казалось бы, у команды нет ничего — игры, лидеров на поле, опыта борьбы за выживание. Но проблема на поверхности, у команды нет легионеров. По крайней мере, так считает тренер. Подробнее — в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Катастрофа по итогам тура будет, вероятно, для «Рубина» даже ближе, чем кажется Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Ровно год назад «Рубин» шел на пятом месте, а от зоны Лиги Чемпионов команду отделяли всего четыре очка. Сейчас команда Леонида Слуцкого — двенадцатая позиция в таблице, и четыре очка отделяют казанцев уже от вылета в ФНЛ. И это не предел. «Уфа», «Урал» и «Арсенал» свои игры еще не сыграли. Катастрофа по итогам тура будет, вероятно, для «Рубина» даже ближе, чем кажется.

Отсутствие легионеров – единственная проблема для Слуцкого

На пресс-конференции после поражения от «Краснодара» главный тренер по традиции порадовал нас красивыми словами про невероятную самоотдачу футболистов, незаслуженное поражение и уже в девяносто девятый раз не забыл напомнить всем присутствующим в зале о том, что «Рубин» покинули почти все легионеры. Хотя, по-хорошему, после домашнего поражения «Краснодару-2» о таком можно было бы и не напоминать. У «быков» вообще не осталось ни одного легионера, даже тренер немец уехал. Да и «Ростову» казанцы проиграли с трехкратным перевесом по количеству иностранных футболистов. Тоже как-то не помогло.

Вопрос о 29 пропущенных мячах в 11 играх. Ответ: «Если хочется всерьез говорить о том, будет ли у нас стабильность в линии обороны, где у нас безальтернативная четверка, и играют ребята, которые дебютируют в РПЛ, то вряд ли эта стабильность возможна»

Вопрос о моральном состоянии команды. Ответ:«Повторюсь, когда у команды нет минимального человеческого запаса, то с этим сложно»

Вопрос о мотивации работать в «Рубине». Ответ:«Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава»

Смысл в ответах понятен. Риторика Слуцкого в последний месяц забавляет и возмущает одновременно. С одной стороны, специалист, как попугай, продолжает твердить о том, что главной проблемой провала является отсутствие легионеров, что уже само по себе смешно. Будто бы до ухода Дрейера и Хакшабановича «Рубин» шел в зоне еврокубков. И даже на вопрос о восьми поражениях в девяти матчах все сводит к тому, что проблема, оказывается, в отсутствии семи человек стартового состава. Хотя эти семеро не сыграли лишь в трех-четырех последних играх. И непонятно, в чем тогда была проблема до этого.

Леонид Слуцкий: «Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

С другой стороны, так открыто принижает российских игроков, что имеются в распоряжении сейчас. И это, как кажется, один из самых неприятных моментов, который начинает напрочь менять отношение к тренеру. Игроки не живут в изоляции. Они читают интервью после игр, смотрят предматчевые видеоролики «Рубин ТВ». И в каждом из них они видят, как главный тренер сетует на то, что у него уехали любимые иностранцы, а остался один балласт из российских игроков, который бы в иной ситуации и на поле никогда бы не вышел.

Для тренера такое поведение не ново

Но на самом деле в этом нет ничего удивительного. Это очень похоже на поведение Слуцкого, который так и норовит переложить ответственность за поражение с себя на кого-то другого. Хоть раз в этом сезоне главный тренер принял удар на себя, заявив, что в поражении виноват именно он? Ни разу.

До условной дисквалификации во всех бедах были виноваты арбитры. Даже в конфликте с Виталием Мешковым хотелось сопереживать Слуцкому. Хотя очевидно, что две желтые карточки и один угловой из-за которых и начался весь сыр-бор, погоды бы не изменили. В разные периоды времени от Леонида Викторовича попадало и нижегородскому водителю автобуса, и маскам, которые он не знал, как одевать, и газону на стадионе, который хуже, чем на базе. К слову, вот, как выглядит «хваленый» газон на базе сейчас.

Вот, как выглядит «хваленый» газон на базе «Рубина» в Соцгороде сейчас Фото из социальных сетей ФК «Рубин»

Теперь у наставника появилась новая тема для разговоров - отсутствие легионеров. И абсолютно непонятно, почему Слуцкий это делает. Кто-то скажет, что таким образом, он специально отвлекает все внимание на себя, тем самым перекладывая давление с футболистов, как это делал, например Жозе Моуриньо.

Но тогда бы мы не слышали завуалированных высказываний о низком уровне российских игроков в команде, и наоборот, слышали бы реальные ответы на вопросы о том, почему команда так сдала по сравнению с прошлым годом. Пока имеем только отшучивания о «вечном» контракте с «Рубином» и мотивирующие фразы, что если погибать, так всем вместе.

«Я помню, как все спасали «Тамбов», а нам даже не дают возможность дозаявить футболистов»

Вчера на пресс-конференции с «Краснодаром» тренер высказал еще одну довольно противоречивую фразу, которую, если захотеть, снова можно трактовать, как причину и отговорку. Но сейчас не об этом. Сейчас - о рациональности изречения того, что РПЛ никак не компенсировала «Рубину» потери.

«У меня на самом деле очень много есть что сказать глобально. Я помню, как все спасали «Тамбов», которые особо не имел ни команды ЮФЛ, ни молодежные, ни женские, играл в чужом городе. Им дали и денег, и игроков, и возможность доиграть. При том, что они все равно закончили. А в сегодняшней ситуации нам даже не дают возможность дозаявить футболистов. Все говорят: ну и что, все нормально, ушла по ходу сезона куча игроков, ну играйте дальше как хотите, ничего не случилось. Ну окей, будем дальше играть», - сказал Слуцкий.

Тренер сказал довольно противоречивую фразу: «Нам даже не дают возможность дозаявить футболистов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во-первых, абсолютно непонятно, причем тут аналогия с «Тамбовом»? Вылет команды был уже решенным вопросом. РПЛ лишь пыталась сохранить свою репутацию и не дать клубу умереть прямо по ходу сезона, с чем в принципе справилась удачно. Помощь тамбовчанам не отразилась на спортивном принципе никак.

Во-вторых, почему лига в обход этого пресловутого спортивного принципа должна помогать «Рубину», «Краснодару» и «Ростову»? 13 из 16 команд нашли выход, как оставить легионеров в расположении своих клубов. Два клуба РПЛ не лишились легионеров и вовсе. Помощь этим трем клубам будет несправедлива по отношению к остальным участникам.

Ну и в-третьих. Во фразе: «Нам даже не дают возможность дозаявить футболистов» под словом «дозаявить» определенно Слуцкий имеет ввиду игроков из молодежной команды. Интересно, кто бы из воспитанников Академии пригодился бы тренеру реально? С «Краснодаром» на поле не вышел ни один.

В следующих двух играх есть возможность все перевернуть

«Рубин» проиграл «Краснодару». И не сказать, что по делу. Но и на победу казанцы не наиграли. Справедливым итогом матча, скорее, была бы безголевая ничья, но с рикошетом на 85 минуте повезло именно 19-летнему Сергею Волкову, проводившему свой первый матч в РПЛ.

Две победы могут придать необходимый импульс на концовку чемпионата Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже в следующих двух играх у «Рубина» появится реальная возможность перевернуть ситуацию с ног на голову. Для начала надо будет постараться выиграть в гостях у «Спартака». Красно-белые также находятся в кризисе - две победы в восьми последних играх чемпионата. Всего на одну больше, чем у «Рубина». Затем выезд в Красноярск на четвертьфинал Кубка России, который нельзя «сливать» ни в коем случае.

Выиграй две игры - победа над «народной» командой и выход в полуфинал Кубка могут сделать свое дело, придав необходимый импульс на концовку чемпионата. И необязательно, чтобы победы эти были яркими и по игре. Достаточно гола с рикошета на 85-й минуте матча. И было бы славно, если бы забил его кто-то из своих воспитанников.