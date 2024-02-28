В Рубежное и Лисичанск из Казани отправили 68 фур гуманитарной помощи

В Рубежное и Лисичанск благодаря неравнодушию жителей и предприятий Казани в 2023 году отправили 68 фур гуманитарной помощи общим весом более 1,3 тыс. тонн. Об этом сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Хотел бы от всей души поблагодарить всех, кто принял участие в гуманитарных акциях: наших школьников, пенсионеров, предпринимателей и отзывчивых трудолюбивых жителей. Основное достояние Казани – это добрые и отзывчивые люди», – отметил градоначальник.

Метшин также добавил, что перед началом сессии Казгордумы совместно с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он дал напутствие новому гуманитарному конвою еще из 5 фур.