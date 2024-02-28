Минниханов принял участие в отправке гуманитарного груза в Лисичанск и Рубежное

Сегодня в подшефные города Татарстана — Лисичанск и Рубежное — отправили гуманитарный груз весом 88 тонн. В церемонии приняли участие Раис республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Это первая партия, переданная в рамках акции «Добрая Казань» в 2024 году, уточнили в пресс-службе руководителя РТ.

Отправка прошла от здания администрации Советского района города. Жителям Лисичанска и Рубежного поставят пять фур с мясными, рыбными и овощными консервами, бакалеей, детским питанием, бытовой химией, теплой одеждой, медикаментами и стройматериалами. Отмечается, что отправленные грузы помогут обеспечить города комплектующими для бесперебойной работы предприятий городского хозяйства, а также для обслуживания автобусного парка, в том числе резиной, автомобильными аккумуляторами, генераторами и моторным маслом.

Казанское моторостроительное производственное объединение передало детской музыкальной школе №2 Лисичанска микшерный пульт, акустическую систему, скрипку и саксофон.

В пресс-службе Раиса уточнили, что в сборе и отправке груза также участвовали «Унистрой», Агава (Мегастрой), «Казэнерго», «Генподряд», «Риэлтконсалтинг», а также предприятия жилищно-коммунального комплекса столицы Татарстана.