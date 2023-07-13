В Рубежное и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь из Татарстана

Сегодня в подшефные Татарстану города Рубежное и Лисичанск прибыли фуры с гуманитарной помощью.

В освобожденное Рубежное представители волонтерского движения «Вместе мы можем больше» из Нижнекамска привезли для молодых семей детское питание, памперсы и 20 колясок.

Кроме того, рубежане получили от шефа-региона продукты питания, спортивный инвентарь и игровые наборы для группы продленного дня, которые будут переданы в одну из местных школ.

Из Рубежного нижнекамцы отправились в Лисичанск, где вручили руководству школы №4 книги, которые пополнили библиотечный фонд образовательного учреждения.

Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, который курирует восстановление подшефных городов, отметил: «Для нас большая честь и радость привезти очередные подарки в город Лисичанск, подшефный город Татарстана». Варакин поблагодарил волонтеров за их нелегкий труд.

Глава волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Нижнекамска Лариса Нуреева передала директору школы №4 Лисичанска книги. Фонд школьной библиотеки пополнился в основном произведениями русских классиков.

Евгений Варакин подчеркнул, что это не последний дар школам города. «Книги для развития всех детей, а не только четвертой школы, будут обязательно поставлять и дальше», – пообещал вице-премьер РТ.

Директор лисичанской школы поблагодарила Евгения Варакина и волонтеров. «Мы хотим выразить искреннюю признательность за всё, что делают для нас наши шефы, наша администрация, поддерживая наших детей в такой трудной ситуации. Книги – это действительно бесценный дар. Это то, в чем наши дети в первую очередь нуждаются», – сказала она.

В завершение визита волонтеры вручили сладкий подарок – баурсак.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 23 июня из Казани в Лисичанск и Рубежное отправилась очередная, девятая по счету, партия гуманитарного груза весом 96 тонн.

