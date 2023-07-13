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В Рубежное и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь из Татарстана
Сегодня в подшефные Татарстану города Рубежное и Лисичанск прибыли фуры с гуманитарной помощью.
В освобожденное Рубежное представители волонтерского движения «Вместе мы можем больше» из Нижнекамска привезли для молодых семей детское питание, памперсы и 20 колясок.
Кроме того, рубежане получили от шефа-региона продукты питания, спортивный инвентарь и игровые наборы для группы продленного дня, которые будут переданы в одну из местных школ.
Из Рубежного нижнекамцы отправились в Лисичанск, где вручили руководству школы №4 книги, которые пополнили библиотечный фонд образовательного учреждения.
Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, который курирует восстановление подшефных городов, отметил: «Для нас большая честь и радость привезти очередные подарки в город Лисичанск, подшефный город Татарстана». Варакин поблагодарил волонтеров за их нелегкий труд.
Глава волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Нижнекамска Лариса Нуреева передала директору школы №4 Лисичанска книги. Фонд школьной библиотеки пополнился в основном произведениями русских классиков.
Евгений Варакин подчеркнул, что это не последний дар школам города. «Книги для развития всех детей, а не только четвертой школы, будут обязательно поставлять и дальше», – пообещал вице-премьер РТ.
Директор лисичанской школы поблагодарила Евгения Варакина и волонтеров. «Мы хотим выразить искреннюю признательность за всё, что делают для нас наши шефы, наша администрация, поддерживая наших детей в такой трудной ситуации. Книги – это действительно бесценный дар. Это то, в чем наши дети в первую очередь нуждаются», – сказала она.
В завершение визита волонтеры вручили сладкий подарок – баурсак.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 23 июня из Казани в Лисичанск и Рубежное отправилась очередная, девятая по счету, партия гуманитарного груза весом 96 тонн.
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