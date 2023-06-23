Казань направила очередную партию гумпомощи жителям Лисичанска и Рубежного

Фото: kzn.ru

Сегодня из столицы Татарстана от стелы «Город трудовой доблести» отправили девятую по счету партию гуманитарного груза весом 96 тонн в пострадавшие от боевых действий города Лисичанск и Рубежное на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«От имени жителей Казани очередной гуманитарный поезд мы отправляем в Лисичанск и Рубежное. В пяти фурах множество различных строительных материалов. Если первые гуманитарные поезда состояли в основном из продуктов питания, то теперь всё больше отправляем стройматериалы и все, что нужно для восстановления хозяйства», — заметил пришедший проводить колонну из пяти фур глава города Ильсур Метшин.

«В пяти фурах почти 100 тонн груза, а всего с начала сбора гуманитарной помощи казанцы собрали и отправили уже более 1 тыс. тонн груза Лисичанску, а теперь уже и Рубежному», — добавил мэр Казани.

Фото: kzn.ru

Перед отправкой колонны Метшин пообщался с водителями большегрузов. Один из них, Наиль Латыпов, участвует в перевозке помощи с тех пор, как ее начали собирать. Он отметил, что каждый раз грузовики встречает курирующий восстановление Лисичанска и Рубежного заместитель Премьер-министра РТ Евгений Варакин. «Счастливой дороги и счастливо вернуться! Привет передавайте от нас и Варакину, и жителям!» — сказал ему мэр.

В частности, 40 тонн труб протяженностью 500 метров помогут в восстановлении водных артерий города и строительстве оснований мостов и путепроводов. Также для строительных работ предназначены 40 тонн пиломатериалов (стропила, доски и обрешетки). Оставшиеся 16 тонн гуманитарного груза представляют собой продукты питания (мясные консервы, сгущенка, крупяные изделия), спецодежду и комплектующие для проведения коммуникаций.

Помимо предприятий Казани, в сборе помощи участвуют и жители города. Они приносят предметы первой необходимости на расположенные в подростковых клубах и на спортивных объектах пункты сбора, отмеченных логотипом АНО «Добрая Казань». На них работают около 30 добровольцев, а основной точкой сбора, укомплектования и формирования грузов является склад на Горьковском шоссе, 53а.

Фото: kzn.ru

«Жители города предварительно звонят, спрашивают, какие предметы нужны, сейчас в основном потребность в бытовой химии. Очень большой спрос на строительные материалы. По-прежнему необходимы нательное белье, носки, влажные полотенца», — рассказала руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

По словам общественницы, в последнее время горожане стали часто приносить религиозную атрибутику. Кроме того, часто приходят пенсионеры с письмами. Раньше письма приносили и школьники, но сейчас у них летние каникулы, пояснила она.

Централизованный сбор помощи организован в Казани с осени прошлого года. Первая партия гуманитарного груза была отправлена в Лисичанск в ноябре.