В Рубежное фура из Татарстана привезла школьные ранцы и другие принадлежности

В Рубежное прибыла фура с гуманитарной помощью из Татарстана, которая доставила школьные ранцы и другие принадлежности для детей. Этот груз был отправлен в рамках акции «Единой России» «Помоги собраться в школу», целью которой является поддержка детей в преддверии нового учебного года.

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин поздравил учителей, детей и родителей с наступающим учебным годом. Он отметил, что для первоклассников это особенно волнительный момент, и выразил уверенность в их успехах в новом мире знаний. Аглиуллин также пожелал педагогам терпения и любви к детям, подчеркнув, что вместе они смогут преодолеть любые трудности.

Фото: © «Татар-информ»

Ильнур Гарипов, замруководителя Аппарата Президента РТ, подчеркнул, что несмотря на непростые времена, детям необходимо продолжать учиться и готовиться к мирной жизни. Он заверил, что Татарстан будет рядом и продолжит оказывать помощь.

Глава города Рубежное Сергей Хортив поблагодарил Татарстан за своевременную помощь, особенно важную в преддверии учебного года. Он отметил, что доставленные школьные принадлежности и технологическое оборудование крайне необходимы для местных школ, особенно в сложившихся условиях. Хортив также выразил уверенность в скором наступлении мира и мирной жизни для всех детей города.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, партия гуманитарной помощи была отправлена 23 августа из Казани. В ее состав вошли не только школьные принадлежности, но и строительные материалы, а также другие необходимые товары. Груз был собран активистами «Молодой Гвардии» и представителями Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Перед отправкой груз был тщательно проверен и одобрен почетным гостем мероприятия, Председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным, который поблагодарил всех участников за их вклад в это важное дело.