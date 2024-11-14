В РТ закупят лекарства для диабетиков на общую сумму 53,4 млн рублей

В РТ закупят лекарственные препараты, предназначенные для больных диабетом, на общую сумму 53,4 млн рублей. Министерство здравоохранения республики объявило тендер на поставку почти 22,8 тыс. упаковок лекарства Дапаглифлозин. Данный препарат будет выдаваться гражданам, которые получают государственную соцпомощь.

Из документа следует, что поставка будет проходить поэтапно. В период с 10 по 20 декабря поставят 13 тыс. упаковок, а оставшиеся 9,7 тыс. – в период с 20 мая по 1 июня следующего года.

Дапаглифлозин выписывают взрослым пациентам с сахарным диабетом 2-го типа.

Ранее специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, как можно уменьшить риски диабета, и как его обнаружить по симптоматике.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Впервые он был проведен 14 ноября 1991 года. Датой выбран день рождения одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, который родился 14 ноября 1891 года.