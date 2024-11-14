Врачи рассказали татарстанцам, какие симптомы могут говорить о диабете

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Советами, как можно уменьшить риски сахарного диабета и по каким симптомам можно обнаружить заболевания с «Татар-информом» поделились специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики во Всемирный день борьбы с диабетом.

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина или, когда организм не может правильно использовать инсулин, который она производит. Инсулин – это гормон, который помогает глюкозе попасть из крови в клетки, где она используется в качестве энергии.

Эту болезнь крайне важно вовремя обнаружить, благодаря этому получится предотвратить серьезные осложнения. Но часто диабет развивается скрыто, и люди просто не знают о заболевании, пока не появятся серьезные симптомы.

В центре медпрофилактики назвали некоторые из наиболее распространенных признаков сахарного диабета:

- Частое мочеиспускание, особенно ночью: повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать в усиленном режиме, чтобы вывести ее из организма с мочой.

- Повышенная жажда: организм пытается компенсировать потерю жидкости из-за частого мочеиспускания.

- Потеря веса: когда глюкоза не может попасть в клетки, организм начинает использовать жиры и белки в качестве энергии, что приводит к потере веса.

- Повышенная усталость и слабость: нехватка сахара может привести к усталости, слабости и снижению физической активности.

- Ухудшение зрения: повышенный уровень глюкозы в крови может повредить кровеносные сосуды в глазах, что приводит к нечеткости зрения.

- Медленное заживление ран: большой сахар в крови может ухудшить кровообращение и замедлить процесс заживления ран.

- Частые инфекции: повышенный уровень глюкозы в крови может ослабить иммунитет, что делает организм более уязвимым к инфекциям.

- Повышенное чувство голода: несмотря на потерю веса, человек может испытывать повышенное чувство голода, так как глюкоза не попадает в клетки, и организм требует еще больше энергии.

- Онемение или покалывание в руках или ногах: повышенный уровень глюкозы в крови может повредить нервы, что приводит к ощущению онемения или покалывания.

- Кожный зуд: повышенный уровень глюкозы в крови может привести к сухости кожи и зуду.

Врачи подчеркнули, если татарстанцы обнаружили у себя такие симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу. Интересно, что риск развития этого грозного заболевания можно снизить.

Например, можно соблюдать рекомендации по питанию:

- ограничивать жиры, прежде всего животного происхождения, а также сахар;

- умеренно потреблять продукты, состоящих из сложных углеводов – крахмала, и белков в овощах, цельнозерновых и молочных продуктах;

- без ограничений можно есть продукты с минимальной калорийностью – овощи, которые богаты водой и клетчаткой;

- важно также включать в рацион продукты, богатые моно- и полиненасыщенными жирными кислотами – это рыба и растительные масла;

- допускается умеренное потребление некалорийных сахарозаменителей;

- следует ограничить ежедневное потребление поваренной соли до пяти грамм при артериальной гипертонии;

- важно отказаться от приема алкоголя и курения;

- крайне не рекомендуются низкокалорийные диеты, а голодание противопоказано.

Для профилактики диабета также важна регулярная умеренная физическая нагрузка: лучше всего заниматься на свежем воздухе по 30-60 минут, не менее трех раз в неделю, но лучше ежедневно. При этом физические нагрузки подбираются индивидуально, с учетом особенностей человека, его возраста и сопутствующих заболеваний.

Избыточный вес является одним из основных факторов риска развития диабета второго типа. Поддерживать здоровый вес можно благодаря правильному питанию и физнагрузкам.

К тому же, стоит бросить курить, потому что эта привычка увеличивает риск развития этой болезни и других.

Важно контролировать артериальное давление: чем выше значения, тем выше риск диабета.

А также важно регулярно проверять уровень глюкозы в крови. Это поможет выявить предрасположенность к диабету на ранней стадии.

Также в центре медицинской профилактики посоветовали избегать стресса, ведь хронический стресс может негативно влиять на уровень глюкозы в крови. Лучше практиковать методы релаксации, такие как медитация, йога или просто прогулки на свежем воздухе.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».