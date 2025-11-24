В РТ хотят связать трассу Казань – Оренбург с дорогой Алексеевское – Альметьевск

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Рассматривается возможность увязать автодорогу Казань – Оренбург в Татарстане с платной трассой Алексеевское – Альметьевск, которая идет параллельно. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Чтобы выйти с М5 на М12 через Шали – Сорочьи Горы, обсуждается расширение трассы Казань – Оренбург с двух до четырех полос. Но пока на этот участок нет проектной документации», – рассказал собеседник информагентства.

Мингазов заметил, что автодорога Казань – Оренбург – одна из самых загруженных трасс республики. «Она увязана с М12 «Восток» – принимает значительный транзитный поток от этой магистрали, направляющийся в Казань. Основная нагрузка приходится на подъезды к столице Татарстана. В среднем на выезде из Казани фиксировалось более 70 тыс. автомобилей в сутки», – подчеркнул он.

По словам начальника управления, чтобы увеличить пропускную способность, ведется масштабное расширение автодороги. На участке с 10-го по 13-й километр проезжая часть увеличена до шести полос.

«В 2022 году завершена реконструкция подъезда к аэропорту Казани. В этом году открыто движение по реконструированному участку с 20-го по 30-й километр, включая новое направление в обход села Сокуры. В этом году также завершим капитальный ремонт участка с 43-го по 53-й километр. Здесь количество полос движения увеличено с двух до четырех», – отметил он.

Мингазов добавил, что после завершения реконструкции участка с 30-го по 43-й километр автодорога от Казани до деревни Смолдеярово в Лаишевском районе станет четырехполосной.

«Развитие трассы продолжается в Альметьевском, Бугульминском и Бавлинском районах. Так, завершается капитальный ремонт на участке с 340-го по 347-й километр, включая мосты через реки Шентала и Малая Бахта. Планируется ремонт участков с 249-го по 256-й и с 390-го по 399-й километр», – заключил он.

