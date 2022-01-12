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Ру Тат
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Происшествия
12 января 2022  08:43
Павел Климчак

В РТ вновь открыли переправу через Каму, которую закрывали из-за перепада температур

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Сегодня в 6.30 утра была возобновлена работы ледовой переправы через Каму по маршруту село Покровское Елабужского района – поселок Красный Ключ Нижнекамского района РТ.

Она будет работать круглосуточно, по переправе можно будет проехать на машине массой до 3,5 тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что эту ледовую переправу временно закрывали из-за перепада температур. Накануне также возобновили работу переправы через Каму в Мамадышском районе после того, как вытащили из-подо льда провалившуюся фуру.

#ледовая переправа
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