В РТ предложили усыплять бездомных собак через 20 дней после отлова

В Республике Татарстан разработали механизм экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными без владельцев. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу. Документ предусматривает возможность массового отлова и умерщвления безнадзорных животных, если в течение 20 дней им не удастся найти новых хозяев.

Согласно тексту проекта, особый режим может быть введен как на всей территории Татарстана, так и в отдельных муниципалитетах. Основаниями для этого станут либо карантин из-за распространения опасных заболеваний среди животных, либо факт причинения бездомным животным смерти человеку или вреда здоровью средней и тяжелой степени. В последнем случае режим предписано вводить не позднее двух рабочих дней с момента получения информации о происшествии.

В период действия экстраординарной ситуации разрешается отлавливать всех животных без владельцев, включая тех, что были ранее стерилизованы и возвращены в среду обитания. Их предписано немедленно доставлять в пункты временного содержания, а сведения о них – публиковать в открытом доступе. Если в течение 20 календарных дней владелец не найдется, животное подлежит умерщвлению. Сам режим может длиться до трех месяцев с возможностью досрочной отмены.

Вместе с этим на антикоррупционной экспертизе находится еще один документ, который должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Он устанавливает новые требования к работе пунктов временного содержания животных, включая условия содержания, ветеринарный контроль и правила эвтаназии. Согласно этому проекту, максимальный срок пребывания животного в пункте также составит 20 дней, для вновь поступивших предусмотрен десятидневный карантин. Прописаны нормы выгула, обязательная вакцинация от бешенства, раздельное содержание животных разных видов и запрет на совместное размещение разнополых нестерилизованных особей. Умерщвление в рамках этого документа допускается только по медицинским показаниям.

Необходимость разработки новых мер связана с трагическим инцидентом в поселке Васильево, где в ноябре прошлого года бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку. В декабре ребенок скончался в больнице. После этого депутаты Госсовета РТ одобрили закон, позволяющий применять эвтаназию к безнадзорным животным в экстренных ситуациях.

Действующая в Татарстане федеральная модель предполагает умерщвление животных только по медицинским показаниям и не привязывает его к срокам содержания. Новый проект экстраординарного режима впервые вводит альтернативный подход: при его активации животных смогут усыплять, если за 20 дней они не обретут хозяев.