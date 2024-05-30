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В РТ стартует перенесенная из-за холодов обработка леса от непарного шелкопряда
С сегодняшнего дня в Татарстане стартует работа по ликвидации очагов непарного шелкопряда – напомним обработку перенесли из-за рекордно низких температур в мае. О старте мероприятий предупредило Министерство лесного хозяйства РТ.
Всего работы будут проведены на площади 12,2 тыс. га в границах Азнакаевского, Бавлинского, Спасского, Сармановского, Ютазинского, Бугульминского и Лениногорского районов республики. Будет использован биологический препарат, обработка которым будет проводиться наземным и авиационным способами.
Специалисты установили предупреждающие знаки на расстоянии 300 и 500 метров от мест обработки – на этой территории действует ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Пока действуют ограничения, запрещено как пребывание граждан, так и выпас животных, сбор лекарственных трав, размещение пасек и вылет пчел.
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