Из-за холодов в мае в Татарстане отложили обработку леса от непарного шелкопряда

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Из-за рекордно низких температур этой весной в Татарстане перенесена обработка леса от непарного шелкопряда на более поздние сроки. Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса РТ» Венера Ефременкова.

«Обработка проводится тогда, когда гусеницы вырастают до второго и третьего классов возраста. В настоящее время из-за низких температур процессы их жизнедеятельности замедлились, они малоактивны», – отметила она.

Обработка деревьев от вредителей проводится при наступлении определенных погодных условий. Среднесуточная температура воздуха должна составлять +12..14 градусов, а дневная – +18..30 градусов.

«Обработка насаждений малоэффективна при температуре воздуха ниже 13 градусов, при осадках в виде дождя или обильной росе», – уточнила спикер.

Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза Татарстана, в этом году в республике запланировано проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда на площади 13,2 тыс. га.

«Обработка будет проведена наземным и авиационным способами с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. Всего на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34 млн рублей», – напомнили в пресс-службе.

В прошлом году в республике были выполнены такие мероприятия на площади 53 тыс. га.