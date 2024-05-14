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Из-за холодов в мае в Татарстане отложили обработку леса от непарного шелкопряда
Из-за рекордно низких температур этой весной в Татарстане перенесена обработка леса от непарного шелкопряда на более поздние сроки. Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса РТ» Венера Ефременкова.
«Обработка проводится тогда, когда гусеницы вырастают до второго и третьего классов возраста. В настоящее время из-за низких температур процессы их жизнедеятельности замедлились, они малоактивны», – отметила она.
Обработка деревьев от вредителей проводится при наступлении определенных погодных условий. Среднесуточная температура воздуха должна составлять +12..14 градусов, а дневная – +18..30 градусов.
«Обработка насаждений малоэффективна при температуре воздуха ниже 13 градусов, при осадках в виде дождя или обильной росе», – уточнила спикер.
Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза Татарстана, в этом году в республике запланировано проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда на площади 13,2 тыс. га.
«Обработка будет проведена наземным и авиационным способами с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. Всего на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34 млн рублей», – напомнили в пресс-службе.
В прошлом году в республике были выполнены такие мероприятия на площади 53 тыс. га.
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