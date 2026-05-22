В РТ сохранится антициклоническая погода, после холодной ночи потеплеет до +28

Сегодня, 22 мая, в Татарстане сохранится установившаяся накануне под влиянием северного антициклона сухая, но не слишком жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет мало облаков. Осадков не ожидается. Юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с днем местами (включая Казань) будет усиливаться порывами до 12 м/с.

После холодной (до 4 градусов выше нуля) ночи воздух в регионе в дневные часы прогреется до +23, +28 градусов (в Казани – до +25, +27 градусов).

