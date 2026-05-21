В конце недели в Татарстане теплая и сухая погода сменится дождями и грозами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане почти до самого конца недели сохранится принесенная сегодня северным антициклоном сухая и теплая, но не аномально жаркая погода, которая затем сменится дождями и грозами. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В пятницу и субботу, 22 и 23 мая, характер погоды в Татарстане практически не изменится, осадки маловероятны. В ночь на завтра, 22-го числа, столбики термометров опустятся до +4, +9 градусов, кое-где на западе – до +14. Днем воздух прогреется до +23, +28 градусов. Послезавтра, 23-го числа, температурный фон повысится: в темное время суток ожидается от +7 до +12 градусов, местами на западе – до +16, а в светлое – от +26 до +31 градуса.

В ночь на воскресенье, 24 мая, существенных осадков не прогнозируется, столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, кое-где на западе – до +16. Но в утренние и дневные часы регион окажется в зоне влияния атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и усиления ветра до 15 м/с. Днем температура воздуха по республике составит от +23 до +28 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, 25 и 26 мая, погоду в Татарстане будут определять фронтальные разделы северного циклона. Местами будут идти кратковременные дожди и грозы. В светлое время суток 25-го числа воздух прогреется до +23, +28 градусов. Следующие сутки выдастся более прохладными: днем 26-го числа ожидается только от +19 до +24 градусов, в восточных районах РТ – до +27.