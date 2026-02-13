news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 февраля 2026 22:00

В РТ согласовали проект реставрации объекта культурного наследия, проданного за 1 рубль

Читайте нас в
Телеграм

Научно-проектную документацию на сохранение объекта культурного наследия «Главный дом» в Чистополе, проданного по механизму «за рубль», утвердили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Речь идет о здании конца XIX – начала XX века, входящем в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская».

В комитете сообщили, что утверждение документации позволит приступить к реставрационным работам и восстановить исторический облик здания. Проект предусматривает сохранение архитектурных элементов, характерных для конца XIX – начала XX века.

В числе запланированных работ – замена оконных столярных заполнений на новые, выполненные по сохранившимся историческим образцам, установка водосточных труб по сохранившимся образцам на историческом местоположении, усиление несущих конструкций, восстановление фальцевой кровли и воссоздание утраченных печей.

В ведомстве отметили, что подобные проекты показывают, как исторические объекты, реализованные по механизму продажи за рубль, получают возможность обрести вторую жизнь при соблюдении всех требований законодательства об охране памятников.

читайте также
Дом Емельянова получил новую жизнь: другие памятники в Елабуге ждут инвесторов за рубль
Дом Емельянова получил новую жизнь: другие памятники в Елабуге ждут инвесторов за рубль
#Чистополь #комитет рт по охране объектов культурного наследия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Уфе начались всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

В Уфе начались всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

12 февраля 2026
Универсальный солдат: боец из Татарстана освоил пять военных специальностей на СВО

Универсальный солдат: боец из Татарстана освоил пять военных специальностей на СВО

13 февраля 2026