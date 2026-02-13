В РТ согласовали проект реставрации объекта культурного наследия, проданного за 1 рубль

Научно-проектную документацию на сохранение объекта культурного наследия «Главный дом» в Чистополе, проданного по механизму «за рубль», утвердили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Речь идет о здании конца XIX – начала XX века, входящем в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская».

В комитете сообщили, что утверждение документации позволит приступить к реставрационным работам и восстановить исторический облик здания. Проект предусматривает сохранение архитектурных элементов, характерных для конца XIX – начала XX века.

В числе запланированных работ – замена оконных столярных заполнений на новые, выполненные по сохранившимся историческим образцам, установка водосточных труб по сохранившимся образцам на историческом местоположении, усиление несущих конструкций, восстановление фальцевой кровли и воссоздание утраченных печей.

В ведомстве отметили, что подобные проекты показывают, как исторические объекты, реализованные по механизму продажи за рубль, получают возможность обрести вторую жизнь при соблюдении всех требований законодательства об охране памятников.