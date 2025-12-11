Дом Емельянова получил новую жизнь: другие памятники в Елабуге ждут инвесторов за рубль

В Елабуге завершили двухлетнюю реставрацию дома купца Емельянова, превратив аварийный памятник XIX века в современный детский центр «Эврика» почти за 280 млн рублей. Подробнее об этом и других исторических объектах, которые еще предстоит спасти в городе, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От аварийного состояния к детскому центру за 280 млн рублей

В историческом центре Елабуги завершена масштабная реставрация одного из ключевых памятников архитектуры – дома купца Евсигнея Емельянова, построенного в 1850-х годах. После двухлетней реставрации здесь открылся современный детский музейно-образовательный центр «Эврика», который в ходе пресс-тура презентовали журналистам.

Как рассказала заместитель генерального директора Елабужского музея-заповедника Екатерина Кашапова, общая стоимость работ составила 279,2 млн рублей.

Финансирование было комплексным. Основная часть – 218,3 млн рублей – поступила из бюджета Татарстана на проведение ремонтных работ всех пяти модулей центра, включая дворовую территорию. Из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» выделили 35 млн рублей на высокотехнологичное электронное и медиаоснащение будущего детского центра. Еще 18 млн рублей составили собственные средства Елабужского музея-заповедника, а 7,9 млн рублей были привлечены в качестве благотворительной помощи.

Екатерина Кашапова: «Общая стоимость работ составила 279,2 млн рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы сразу понимали, какое назначение будет иметь это здание. Когда Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис РТ, – прим. Т-и) приезжал в Елабугу, Гульзада Ракиповна (Руденко, генеральный директор Елабужского музея-заповедника, – прим. Т-и) озвучила, что у нас есть вот такая мечта, и он сказал: «Хорошо, давайте будем делать». И вот так мы открылись 31 августа», – поделилась она.

«После двухлетней реставрации здесь открылся современный детский музейно-образовательный центр «Эврика» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До начала работ в 2023 году здание, пустовавшее с 2018 года, находилось в ограниченно работоспособном состоянии. По словам Кашаповой, при первом осмотре перекрытия второго этажа были в аварийном состоянии.

«Когда мы первый раз зашли сюда с генеральным директором, мы ходили по перекрытиям второго этажа, а под ногами были провалы. Мы ходили по балкам за ней, а она говорила: «Здесь будет вот это, а здесь будет вот так». Только вера нам помогла это воплотить. Вера одного человека, который «заразил» весь коллектив», – поделилась заместитель гендиректора.

Из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» выделили 35 млн рублей на высокотехнологичное электронное и медиаоснащение будущего детского центра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как рассказала зампредседателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) Наталья Прохорова, работы начались с усиления фундамента, затем были укреплены несущие стены. Полностью заменили все инженерные системы: отопление, вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение. Исторические элементы – кованые решетки, козырьки, дубовый лестничный проем и оконные заполнения из сосны – были отреставрированы или воссозданы по архивным образцам. После внутренних работ привели в порядок фасад.

«Это один из ключевых объектов культурного наследия. Он охраняется государством с 1995 года. С архитектурной точки зрения объект представляет собой интересный образец эклектики с элементами классицизма», – сказала Прохорова.

Наталья Прохорова: «С архитектурной точки зрения объект представляет собой интересный образец эклектики с элементами классицизма» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торговые лавки, интернат и женская гимназия

Дом купца Емельянова-Савронова – важная часть городской истории. Его функциональное назначение менялось с течением времени: изначально здесь располагалось дрожжевое производство и торговые лавки, позже второй этаж сдавался под женскую гимназию.

«В 1930 году здание было передано библиотечному техникуму. А в годы Великой Отечественной войны здесь размещался интернат для эвакуированных ребятишек», – отметила Прохорова.

Центр создан для решения нескольких задач. Во-первых, он должен разгрузить основные музеи заповедника – каждый месяц их посещают более 2,5 тыс. детей. Новое пространство позволит перенаправить потоки посетителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 1990-е годы здание стало Домом культуры, позже – техникумом и после его закрытия в 2007-м постепенно пришло в упадок, пока в августе здесь не открылся детский центр.

Центр создан для решения нескольких задач. Во-первых, он должен разгрузить основные музеи заповедника –каждый месяц их посещают более 2,5 тыс. детей. Новое пространство позволит перенаправить потоки посетителей.

Во-вторых, «Эврика» рассчитана на всю Камскую агломерацию – Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск. В будни здесь проходят занятия по абонементам, а на выходных центр принимает экскурсионные группы.

«Эврика» рассчитана на всю Камскую агломерацию – Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск. В будни здесь проходят занятия по абонементам, а на выходных центр принимает экскурсионные группы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три объекта, ждущих инвестора: кинотеатр, училище и пожарная часть с каланчой

В то время как дом Емельянова обрел новое назначение, в Елабуге еще несколько объектов культурного наследия ждут своего возрождения. В частности, на очереди здания кинотеатра, пожарной части и ремесленного училища. Их планируют продать инвесторам по льготному механизму – стоимость объектов стартует от одного рубля, а взамен новый правообладатель обязуется его отреставрировать. На данный момент все три ОКН заброшены и пустуют.

Сейчас объект находится в муниципальной собственности и ищет инвестора Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший кинотеатр «Ударник» (здание Стахеевых)

Построенное во второй половине XIX века купцами Стахеевыми, здание изначально имело торговое или складское назначение. В советское время здесь работал кинотеатр «Ударник». Сейчас объект находится в муниципальной собственности и ищет инвестора. Основная сложность – высокие потолки и отсутствие окон (специфика кинозалов), что значительно ограничивает его функциональность. Власти Елабуги допускают различные варианты приспособления, вплоть до возвращения кинотеатральной функции, главное – дать зданию вторую жизнь.

Сейчас здание площадью 785 кв. метров, перешедшее в муниципалитет от частного собственника, готовится к продаже за рубль Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здание ремесленного училища Кирбясовского

Объект середины XIX века. Здесь располагалось как само училище, так и общежитие для мальчиков. Сейчас здание площадью 785 кв. метров, перешедшее в муниципалитет от частного собственника, также готовится к продаже за рубль. Согласно концепции устойчивого развития, оно могло бы быть приспособлено под гостиницу или хостел.

Это здание с узнаваемой каланчой было построено в 1878 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пожарная часть на Московской

Это здание с узнаваемой каланчой было построено в 1878 году. К 1914-му пожарная дружина Елабуги считалась лучшей в Вятской губернии. Позже здесь были коммунальные квартиры, однако жильцов расселили из-за аварийности здания. Сейчас объект площадью пустует и находится в неудовлетворительном состоянии.

По предварительным оценкам, реставрация каждого из таких объектов может потребовать инвестиции от 20 млн рублей и более. Инвесторы могут рассчитывать на поддержку, включая льготные кредиты под 4-9% в рамках федеральной программы «Дом.РФ», на которую выделено 300 млрд рублей. Главное условие – соблюдение предмета охраны и согласование всех изменений с органами госохраны.