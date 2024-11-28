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В РТ размер кредита по семейной ипотеке может вырасти до 9 млн рублей
Депутаты Государственной Думы предложили увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке для всех регионов в отношении квартир площадью более 60 квадратных метров. Соответствующий документ парламентарии направили Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, пишут «Известия».
Авторы инициативы предлагают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области повысить лимиты с 12 до 18 млн рублей. В остальных регионах, включая Татарстан, сумма вырастет с 6 до 9 млн рублей.
В обращении указывается, что, согласно опросам, более двух третей семей с детьми хотели бы купить большую квартиру при наличии возможности для этого. Соответственно, увеличение порога послужило бы улучшению жилищных условий для таких категорий граждан.
Ранее сообщалось о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года. Воспользоваться ей могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе будет равняться 6%.
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