В РТ пройдет первый международный благотворительный турнир по гольфу ко дню медработника

В Татарстане пройдет первый международный благотворительный турнир по гольфу «Ак Чәчәкләр», приуроченный ко дню медицинского работника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Собранные средства направят на строительство хосписа для взрослых фонда имени Анжелы Вавиловой.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Спортивное мероприятие состоится 11 июня в Верхнеуслонском районе при поддержке Министерства здравоохранения Татарстана и благотворителей.

«В турнире примут участие члены сборной Татарстана по гольфу, представители бизнес сообщества, политики, руководители и медицинские работники учреждений здравоохранения республики, а также гости из зарубежных стран и регионов России», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Тренеры гольф-клуба «Свияжские холмы» проведут мастер-класс по начальному обучению игре в гольф для гостей турнира.

В Минздраве РТ рассказали, что турнир «Ак Чәчәкләр» ко дню медицинского работника планируют проводить ежегодно.