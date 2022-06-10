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Здоровье
10 июня 2022  12:37
Эвелина Киселёва

В РТ пройдет первый международный благотворительный турнир по гольфу ко дню медработника

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В Татарстане пройдет первый международный благотворительный турнир по гольфу «Ак Чәчәкләр», приуроченный ко дню медицинского работника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Собранные средства направят на строительство хосписа для взрослых фонда имени Анжелы Вавиловой.

 

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Спортивное мероприятие состоится 11 июня в Верхнеуслонском районе при поддержке Министерства здравоохранения Татарстана и благотворителей.

«В турнире примут участие члены сборной Татарстана по гольфу, представители бизнес сообщества, политики, руководители и медицинские работники учреждений здравоохранения республики, а также гости из зарубежных стран и регионов России», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Тренеры гольф-клуба «Свияжские холмы» проведут мастер-класс по начальному обучению игре в гольф для гостей турнира.

В Минздраве РТ рассказали, что турнир «Ак Чәчәкләр» ко дню медицинского работника планируют проводить ежегодно.

#гольф
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