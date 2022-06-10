В РТ пройдет первый международный благотворительный турнир по гольфу ко дню медработника
В Татарстане пройдет первый международный благотворительный турнир по гольфу «Ак Чәчәкләр», приуроченный ко дню медицинского работника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
Собранные средства направят на строительство хосписа для взрослых фонда имени Анжелы Вавиловой.
Спортивное мероприятие состоится 11 июня в Верхнеуслонском районе при поддержке Министерства здравоохранения Татарстана и благотворителей.
«В турнире примут участие члены сборной Татарстана по гольфу, представители бизнес сообщества, политики, руководители и медицинские работники учреждений здравоохранения республики, а также гости из зарубежных стран и регионов России», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Тренеры гольф-клуба «Свияжские холмы» проведут мастер-класс по начальному обучению игре в гольф для гостей турнира.
В Минздраве РТ рассказали, что турнир «Ак Чәчәкләр» ко дню медицинского работника планируют проводить ежегодно.