Строители о новом хосписе: «Если татарстанцы помогут, через год он будет готов»

У строительства нового хосписа начался следующий этап – здание готово к подключению коммуникаций. «Дом без боли» возводят на пожертвования жителей Татарстана. Как помочь построить новый хоспис, которого очень ждут те, кто дошел до порога своей жизни, – в репортаже «Татар-информа».

Коробка здания нового хосписа полностью готова, установлены окна, крыша, смонтирована газовая котельная Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стройка пока на паузе

«Коробка здания полностью готова, установлены окна, крыша, построен временный забор, контрольно-пропускной пункт, смонтирована газовая котельная, пока пуск не идет», – рассказала «Татар-информу» финансовый директор Фонда имени Анжелы Вавиловой Ольга Мишутина.

Сейчас идет подготовка подключения здания ко всем коммуникациям, но на это требуется время. С декабря стройка стоит, проводятся мелкие работы, рабочих на объекте почти нет. Строители ждут, когда высохнет промерзший за зиму грунт.

«Я думаю, будем приступать после праздников, ближе к середине мая. Начнем с наружных сетей, с тепловых сетей. А еще начнется строительство двух хозблоков, пока летний период, необходимо все эти земляные работы выполнить», – рассказал агентству начальник отдела капитального строительства Фонда имени Анжелы Вавиловой Марсель Имаев.

После того как пройдет подключение ко всем сетям, начнется внутренняя отделка.

Марсель Имаев: «Все, что поступило Владимиру Владимировичу [Вавилову], он все вложил сюда» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Перегородки у нас уже стоят из кирпича, их надо красить, штукатурить. Мы стараемся закупать оборудование по возможности, чтобы, как только строительные работы закончатся, сразу начать работу», – добавила финансовый директор Фонда имени Анжелы Вавиловой.

По словам Ольги Мишутиной, открытия этого хосписа для взрослых ждут многие, ведь пациентов с онкологией каждый год становится все больше.

Масштаб работ по созданию второго «Дома без боли» действительно впечатляет. Хоспис возводят на средства благотворителей. И поэтому весь процесс строительства напрямую зависит от помощи неравнодушных жителей.

Ольга Мишутина: «Мы стараемся закупать оборудование по возможности, чтобы, как только строительные работы закончатся, сразу начать работу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вопрос финансирования стоит вечно, как он стоял раньше, так и сейчас. Все, что поступило Владимиру Владимировичу, он все вложил сюда», – отметил Марсель Имаев.

Хоспис строит весь Татарстан

Строительство нового хосписа для взрослых началось осенью 2020 года, здание возводят на улице Братьев Батталовых.

После завершения строительства во втором хосписе откроют взрослое отделение на 60 мест для людей, нуждающихся в паллиативной помощи, и пожилых, кому требуется уход.

«Дом без боли» при необходимости сможет вместить до 200 постояльцев. Хоспис без преувеличения строит весь Татарстан, средства на его возведение собирает Фонд имени Анжелы Вавиловой.

Как помочь строительству нового хосписа?

В честь своего профессионального праздника работники казанской станции скорой помощи пожертвовали 90 тысяч рублей на нужды Казанского хосписа.

«Во время коронавируса все нам помогали – и предприятия, и жители Казани. Если люди нам помогают, почему мы не можем помочь. Решили коллективом начать такую небольшую благотворительную акцию», – рассказал главный врач станции Фарид Галяутдинов.

«Татар-информу» он рассказал, что сотрудники откликнулись на предложение с энтузиазмом.

Работники казанской станции скорой помощи пожертвовали 90 тысяч рублей на нужды Казанского хосписа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собранные средства сотрудникам хосписа передал главврач станции скорой медпомощи. Они, в свою очередь, вручили Галяутдинову благодарственное письмо.

В хосписе «Татар-информу» рассказали, что пожертвованные средства пойдут именно на строительство.

Последовать примеру сотрудникам казанской скорой и помочь второму Казанскому хоспису может любой.

О том, как перечислить деньги на строительство нового здания казанского хосписа, можно узнать на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой. Отчеты о переводе средств каждый день публикуются на сайте казанского хосписа.

О том, как перечислить деньги на строительство нового здания казанского хосписа, можно узнать на сайте фонда имени Анжелы Вавиловой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В паллиативной медицине, на самом деле, денег всегда не хватает, потому что объем медицинской и другой помощи умирающим пациентам нельзя ограничить», – отметила финдиректор фонда.

По словам начальника отдела капитального строительства фонда, если будут деньги, то через год хоспис смогут сдать. И нуждающиеся татарстанцы смогут получить всю необходимую помощь.

