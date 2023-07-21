В РТ приставы за психологическое давление на должников наказали ООО «Каппадокия» рублем

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по РТ оштрафовало микрокредитную компанию «Каппадокия» из Самары на 250 тыс. рублей. Причиной стало психологическое воздействие на должников.

На эту организацию пожаловались двое татарстанцев: из Бавлинского и Камско-Устьинского районов. В мае и июле прошлого года они заключили договоры займа, но полностью с кредитором в срок не расплатились и стали получать от ООО «Каппадокия» SMS-сообщения с требованием «Срочно погасите долг». В посланиях, которые рассылались заемщикам на протяжении нескольких месяцев, также содержались обещания обратиться в правоохранительные органы, передать дело в суд и так далее. При этом номер, с которого приходили сообщения потерпевшим, исключал возможность обратной связи.

В УФССП пришли к выводу, что действия микрокредитной компании были направлены «на оказание психологического воздействия на должника путем введения в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрении суда» и возникновение у него «дальнейших негативных переживаний» по этому поводу.

Общество ссылалось на то, что реализует свое право на судебную защиту нарушенных прав и интересов. Однако в УФФСП по РТ подчеркнули, что при возврате просроченной задолженности методы, практикуемые компанией «Каппадокия», не предусмотрены. Более того, ФЗ №230 содержит прямой запрет на их использование. Как рассказывал «Татар-информ», коллекторам в том числе запрещено угрожать должнику, что в случае неуплаты на него подадут в суд.

Микрокредитная организация пыталась добиться в Арбитражном суде РТ отмены постановления о назначении административного наказания и, соответственно, выплаты штрафа, или хотя бы снизить его размер. Но суд установил, что организация ранее была 62 раза привлечена к административной ответственности за аналогичные действия. Иначе говоря, нарушения требований закона с ее стороны «носят системный характер и отражают <...> пренебрежительное отношение к соблюдению охраняемым правам должников». Это было расценено как отягчающее обстоятельство. Арбитражный суд РТ отказал в признании решения судебного пристава-исполнителя недействительным. Этот вердикт на днях поддержал и 11-й Арбитражный апелляционный суд.

«Наверное, правильнее будет называть эту компанию коллекторской. Она выкупает долги. Потом, соответственно, взыскивает их с заемщиков», — отметил в беседе с «Татар-информом» директор казанского юрцентра «Ваш адвокат» Булат Макаров.

Он подчеркнул, что эта деятельность должна соответствовать законодательству. «Организация, получив дело в работу, имеет законное право взыскивать денежные средства с должников. Но исключительно в порядке, предусмотренном законодательством. Если в отношении того или иного гражданина есть судебное решение и выдан исполнительный лист, нужно действовать через службу судебных приставов, проводить взыскание во взаимодействии с ней», — пояснил он.

Директор юркомпании с удовлетворением отметил, что судебные приставы, несмотря на постановление Правительства о запрете проведения проверок в отношении юрлиц, провели в отношении ООО «Каппадокия» соответствующее административное расследование.