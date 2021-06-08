Судебные приставы рассказали татарстанцам, что делать, если угрожают коллекторы

– Что, согласно закону, коллекторы имеют право делать, а что им запрещено при общении с должниками?

Деятельность коллекторов заключается не в том, чтобы силовыми методами изъять что-то, а в том, чтобы убедить должника погасить просроченную задолженность. Коллекторы могут встречаться с должниками лично, звонить им по телефону или писать сообщения. Все взаимодействия строго ограничены по времени: в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и праздники – с 9 до 20 часов. Встречаться с должником коллектор может только раз в неделю. Звонить по телефону – только раз в день, дважды в неделю. Писать сообщения – до двух раз в день и до четырех раз в неделю.

Что касается взаимодействия коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, оно возможно только с письменного согласия должника.

Что коллекторам запрещается? Не допускается раскрытие сведений о должнике и его задолженности. Нельзя размещать эту информацию ни в Интернете, ни разглашать ее другими способами. Иногда пишут в подъездах, что в этом доме живет такой-то должник. Это запрещено. Также запрещено сообщать о задолженности должника по месту его работы, применять к должнику физическую силу, угрожать, портить имущество. Кроме того, нельзя сообщать информацию относительно размера долга, о причинах его возникновения и сроках неисполнения должником обязательств.

Также запрещено угрожать должнику, что в случае неуплаты на него подадут в суд. У нас правовая грамотность населения оставляет желать лучшего, особенно у бабушек, дедушек. Частенько начинают им угрожать, выставлять требования, что если они не погасят задолженность за внука, внучку или еще за кого-нибудь, к ним придут, опишут имущество, вынесут половину квартиры и распродадут. Это все незаконно. Коллекторы не имеют права ни изымать, ни арестовывать, ни забирать, ни угрожать – никакого воздействия силовыми способами.

– Что должны коллекторы сообщать о себе, когда они общаются с должниками?

Если коллектор общается с должником лично или по телефону, то он обязан представиться, а также назвать наименование кредитора и лица, в чьих интересах он действует.

В случае общения через сообщения коллектор вдобавок к уже указанной информации должен сообщить сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе указать ее размер и структуру, а также контактный номер кредитора.

Если сообщение направлено через почту, то здесь должен быть предоставлен наиболее полный перечень информации: это наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер плательщика, место нахождения юридического лица, номер для индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, сведения о договорах, подтверждающих полномочия кредитора, сведения о договорах, являющихся основанием для возникновения права требования долга, сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности.

– Могут ли должники отказаться от общения с коллектором, и если да, то как им это сделать?

Должник вправе направить кредитору или коллектору соответствующее заявление об отказе от взаимодействия. Форма заявления утверждается Федеральной службой судебных приставов. Она размещена на нашем сайте. Кроме того, такое заявление должно быть направлено либо через нотариуса, либо по почте заказным письмом, либо должно быть вручено лично коллектору под расписку.

Важный момент: задолженность возникает не с момента займа, а с момента, когда были нарушены сроки погашения. Отказ от взаимодействия с коллектором может быть подан должником не ранее чем через 4 месяца с момента возникновения просроченной задолженности.

Автор фото: Михаил Захаров



– С кем коллекторы не могут взаимодействовать напрямую?

Непосредственное взаимодействие – это либо телефонные переговоры, либо личные встречи. Возможность такого взаимодействия для коллекторов ограничена в следующих случаях. Во-первых, со дня признания обоснованным заявления должника о признании его банкротом в судебном порядке. Хочу уточнить – не с подачи заявления в суд о признании банкротом, не с инициирования процедуры банкротства, а именно с признания судом должника банкротом. Также коллекторам запрещается непосредственное взаимодействие в случаях, если должник лишился дееспособности, находится на лечении в больнице или был признан инвалидом первой группы. Также запрещено личное взаимодействие с несовершеннолетними должниками.

– Как и куда обращаться, если коллекторы нарушают правила общения с должниками: беспокоят частыми звонками, оскорбляют, запугивают или угрожают физической расправой?

Если речь идет о реальной угрозе жизни и здоровью, необходимо обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру и МВД. По вопросам платежеспособности, кредитной истории, размера начисленных процентов, пеней и штрафов необходимо обращаться к регулятору данной деятельности – Центральному банку РФ.

А вот в случае если коллектор нарушает правила взаимодействия с должником, о которых мы говорили ранее, необходимо обращаться в службу судебных приставов. Жалоба может быть подана как письменно, так и через интернет-приемную на официальном сайте управления. Кроме того, в управлении организована горячая линия, по номеру которой можно обратиться в том числе и с вопросами о нарушении прав заемщиков со стороны коллекторских организаций. Телефон: (843) 514-92-35. В рабочее время он доступен, мы всегда готовы ответить на все вопросы.

– Как часто поступают жалобы на незаконные действия коллектров и сколько из них было рассмотрено Управлением федеральной службы судебных приставов в России по РТ с начала этого года?

С начала года по настоящее время к нам поступило порядка 330 жалоб на неправомерные действия коллекторов и коллекторских организаций. Больше всего жалуются на то, что коллекторы начинают слишком часто названивать и написывать. Начинают звонить родственникам, знакомым, хотя эти телефоны должник нигде не указывал. Сейчас вся информация в интернете. Поэтому коллекторы о должнике знают гораздо больше, чем правоохранительные органы, знают обо всех его родственниках, о месте его работы, обо всех его начальниках и подчиненных и начинают обзванивать всех подряд. Это способ давления на должника, чтобы он как можно быстрее погасил задолженность.

Автор фото: Михаил Захаров



– Какие доказательства может предъявить гражданин на незаконные действия коллекторов?

Вернемся к жалобам, которые к нам поступили в этом году. Большинство из них малоинформативны. Пишут просто: «Мне звонят коллекторы». Какие коллекторы? По какому поводу? В чем выражаются эти действия? Конечно, мы рассматриваем любые жалобы, но для того чтобы рассмотреть их в полном объеме, нам приходится запрашивать дополнительные сведения, связываться с заявителем. Но некоторые не указывают даже свои контакты.

При подаче заявления желательно предоставить копию кредитного договора, а также копию паспорта. Дело в том, что коллекторские организации территориально не привязаны. Они могут находиться в другом регионе – Самаре, Ставрополе и т.д. – и взаимодействовать с лицами, которые находятся, например, в Татарстане, и наоборот. Заявители часто не понимают, куда обращаться в этом случае – по месту нахождения организации или по месту своего жительства. Такие жалобы необходимо направлять по месту жительства, поэтому желательно предъявить копию паспорта для того, чтобы определить подведомственность рассмотрения жалобы.

Также необходимо прикрепить к заявлению выписку от оператора сотовой связи с детализацией входящих телефонных звонков, СМС-сообщений и указанием номеров телефонов, с которых вам звонят. По вашему требованию операторы сотовой связи обязаны предоставить такие сведения. Приобщение к своему заявлению такой информации уменьшает время рассмотрения жалобы и повышает возможность рассмотреть ее полно и правильно.

Кроме того, желательно фиксировать любые переговоры с коллекторами, как телефонные, так и посредством сообщений. Аудиозаписи телефонных разговоров, скриншоты сообщений – все это также ускорит рассмотрение вашего обращения.

– Какие виды наказаний применяются к недобросовестным агентствам?

Если служба судебных приставов устанавливает нарушение закона при осуществлении взаимодействия с должником, то мы привлекаем коллекторскую организацию к административной ответственности. В таком случае организации грозит штраф от 50 до 500 тысяч рублей. В случае неоднократных нарушений организация может быть исключена из реестра лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченных задолженностей.

Кроме того, коллекторская организация несет гражданско-правовую ответственность: запрещено повреждение или уничтожение имущества должника. В данном случае в судебном порядке можно взыскать ущерб, который причинила коллекторская организация.

В случае угрозы жизни либо применения физического насилия коллекторская организация несет уголовную ответственность.

– Сколько организаций на сегодня включены в Государственный реестр коллекторских агентств?

У нас данным направлением деятельности занимаются две большие группы юридических лиц. Это сами микрофинансовые организации, которые выдают кредиты и могут сами заниматься взысканием задолженности. Их в РФ зарегистрировано порядка 1300.

Вторая группа юридических лиц, которая занимается исключительно возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, именно те, которые являются настоящими «белыми» коллекторами. Они включены в Государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.

В России их порядка 418, в РТ зарегистрированы 12 таких организаций: 2 – в Набережных Челнах, 10 – в Казани. Посмотреть эти списки может любой желающий, они есть в открытом доступе. Если коллекторской организации нет ни в одном из этих реестров, то ее деятельность считается незаконной.

Автор фото Сергея Бухарина: Султан Исхаков