В РТ появится Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса

В Татарстане будет создан Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Санкт-Петербургском горном университете, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Подписи под соглашением поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

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Центр будет базироваться в Альметьевском государственном нефтяном институте. Основными его задачами станут подготовка кадров для горной промышленности, содействие созданию единой системы международной профессиональной сертификации инженерных кадров, обеспечение возможностей для повышения квалификации специалистов и научных кадров, распространение лучших достижений по всем направлениям развития минерально-сырьевого комплекса, развитие экологически чистых технологий ведения горных работ и так далее, отметила собеседница агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в северную столицу России посетил Санкт-Петербургский горный университет.