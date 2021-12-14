Президент Республики Татарстан посетил Санкт-Петербургский горный университет

Президент РТ Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Северную столицу России посетил Санкт-Петербургский горный университет, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

Президенту республики показали лаборатории вуза. Также состоялась встреча с ректором и руководящим составом университета. На встрече делегации обсудили, как реализуются проекты в рамках Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и проводится Комитет Всемирного наследия в 2022 году в Казани и Санкт- Петербурге, а также затронули вопросы сотрудничества с университетами Республики Татарстан на двухсторонней основе и по проектам консорциума «Недра»,

По словам пресс-секратаря, не обошли стороной и такие вопросы, как реализация совместных научных проектов в области нефтегазового дела с ПАО «Татнефть» и другими научными центрами, взаимодействие Университета Иннополис с Санкт-Петербургским горным университетом.

Исторически горный университет является первым высшим техническим учебным заведением в России. Сейчас на его базе существует 8 факультетов: геологоразведочный, нефтегазовый, горный, строительный, электромеханический, переработки минерального сырья, экономический, факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин. Университет имеет более 60 лабораторий.

В Санкт-Петербургском горном университете сегодня обучается 289 студентов из Татарстана, в том числе 8 аспирантов и 14 магистров. Всего в вузе обучается почти 10 тысяч студентов.