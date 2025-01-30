В РТ потратят более 100 млн рублей на реализацию проекта «Производительность труда»

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В Татарстане планируют потратить 120,8 млн рублей на реализацию федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В Законе Республики Татарстан от 28 ноября 2024 года № 87-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в целях достижения результатов федерального проекта «Производительность труда» предусмотрены средства в сумме 120 892,8 тыс. рублей», - говорится в сообщении Минфина РТ.

Как уточнили в министерстве, подготавливает системные решения по повышению производительности труда в Татарстане Региональный центр компетенций в сфере производительности труда РТ. Упомянутый регцентр создан на базе госавтономного учреждения «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан».

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.

Ранее Минфин РТ назвал сумму, которую направят на выплаты педагогам в 2025 году.