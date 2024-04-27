В РТ построят многофункциональный центр на 3D-принтере — проект прошел госэкпертизу

Проект многофункционального общественно-культурного центра «Мелля», который будет возведен при помощи строительной 3D-печати, первым в России прошел госэкпертизу. Об этом сообщается в телеграм-канале Группы «Татнефть».

«Будущее здание станет одним из самых высоких напечатанных объектов в мире <...> Госэкспертиза подтвердила, что здание будет соответствовать высоким строительным критериям безопасности и надежности», — указано в сообщении.

Отмечается, что объект возведут в селе Мальбагуш Азнакаевского района — здесь планируется проводить концерты, встречи, выставки, кинопоказы и другие культурные мероприятия. В здании предусмотрены библиотека, компактный спортзал, ФАП, помещение для почты и администрации сельского поселения.

В компании отметили, что проект стал первым международным прецедентом прохождения государственной экспертизы с 3D-печатным проектом.

Ранее сообщалось, что в Альметьевском районе Татарстана в 2025 году появится первый в России общественно-культурный центр, созданный при помощи строительной 3D-печати.

Фото: телеграм-канал Группы «Татнефть»