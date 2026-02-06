news_header_top
Общество 6 февраля 2026 07:00

В РТ планируют ввести новые критерии отнесения к детям в социально опасном положении

В Татарстане планируют ввести в дополнение к старым новые критерии отнесения несовершеннолетних к находящимся в социально опасном положении, позволяющие вносить сведения о таких детях в соответствующий банк данных. Проект постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что после принятия документа в реестр несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, будут вносить детей, участвующих в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности, и детей – сторонников движений «Скулшутинг» и «Колумбайн»*.

В перечень будут включать и детей, занимающихся «психологическим насилием, систематическим унижением чести и достоинства, издевательствами и преследованием».

Помимо буллеров, в банк данных попадут и сведения о несовершеннолетних, «родители (законные представители) которых вовлекают их в совершение преступления или антиобщественных действий».

Кроме того, к находящимся в социально опасном положении несовершеннолетним отнесут и совершивших попытку суицида.

Беспризорные (безнадзорные, не имеющие места жительства и/или места пребывания) дети окажутся включены в отдельную категорию (сейчас для них предусмотрена подкатегория).

Проект постановления подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

*Верховный суд РФ 2 февраля 2022 года признал так называемое «Международное молодежное движение „Колумбайн“» террористической организацией.

