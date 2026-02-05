Минобрнауки РТ опровергло слухи об обязательном мониторинге соцсетей школьников
Министерство образования и науки РТ опровергло слухи об обязательном мониторинге социальных сетей школьников. Мониторинг ведомства направлен лишь на выявление контента, который может негативно повлиять на ребенка, сообщили в пресс-службе министерства.
«Поступают обращения от обеспокоенных родителей по поводу информации о якобы обязательном сборе данных об аккаунтах школьников в социальных сетях. В связи с этим заявляем, что никакого принудительного сбора информации не проводится и не планируется», – говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что проводится мониторинг цифрового пространства школьников 5–11-х классов на выявление деструктивного контента, причем исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей.
«Эта инициатива поможет нам вместе создать более защищенное онлайн-пространство, где наши дети смогут развиваться и общаться без риска для своего психологического благополучия», – обратилось ведомство к родителям.
Минобрнауки напомнило, что в соцсетях следует опасаться кибербуллинга и травли, депрессивных и суицидальных сообществ, «групп вызова», побуждающих к рискованным и опасным действиям; сообществ, пропагандирующих экстремизм, насилие или асоциальное поведение.
Кроме того, реальную угрозу представляют контакты с незнакомцами, склонение к противоправным действиям под видом безобидных челленджей, мошенничество и манипуляции для получения личных данных.
«Вся предоставленная родителями информация об аккаунтах детей будет использоваться исключительно для анализа потенциальных рисков и разработки рекомендаций по безопасному поведению в сети», – заверили в пресс-службе.