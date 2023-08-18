В РТ планируют открыть лабораторию искусственного интеллекта для анализа медснимков

В Татарстане планируют открыть лабораторию искусственного интеллекта, которая будет обрабатывать медицинские снимки КТ и МРТ со всей территории республики. Об этом на вебинаре международной конференции Kazan digital week рассказал директор Диспетчерского центра Министерства здравоохранения РТ Ростислав Туишев.

«В начале этого года мы в республике Татарстан открыли Радиологический дата-центр, к которому подключено технологическое оборудование, установленное в РТ. Создан референс-центр, где сидят врачи и проводят диагностические исследования», – рассказал он.

Фото: © «Татар-информ»

Врач добавил, что на этой же базе планируется открыть лабораторию искусственного интеллекта. Это поможет дата-центру стать интегратором медицинских данных. То есть над обработкой изображений будет работать и человек, и искусственный интелект, облегчая друг другу работу.

Ростислав Туишев добавил, что благодаря тому, что в республике существует Центральный архив медицинской информации, есть мощная, собранная за 20 лет технологическая база, где содержится не один миллион изображений, которые можно использовать для датасетов – набора данных, которые применяются в различных анализах машинного обучения.