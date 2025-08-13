В РТ планируют открыть центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс»

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» планируют создать в Татарстане. Проект постановления Кабинета Министров республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, новый центр будет заниматься изучением, защитой и сохранением редких видов снежных барсов, а также увеличением их биологического разнообразия.

К научной работе будут привлечены специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Казанского федерального университета. Центр займется разработкой безопасных для животных методов оценки здоровья барсов, включая анализ гормонального фона, иммунитета и возрастных изменений. Планируется создание криобанка генетического материала, а также участие в программах восстановления популяции в России.

Кроме того, центр намерен сотрудничать с органами власти и общественными организациями в проектах по охране животных и предотвращению жестокого обращения, развивать экологическое просвещение, поддерживать экотуризм и охотничьи хозяйства. Исполнителем проекта назначено Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Снежный барс является символом Татарстана и изображен на гербе республики.

Напомним, что в 2022 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова был создан Научный центр по сохранению биологического разнообразия со снежным барсом в приоритете. Центр, расположенный в Майминском районе Республики Алтай, начал работу в 2024 году.

В 2025-м туда доставили первых ирбисов – самцов Батыра и Жаниша, самок Умай и Кисуню. Проект реализуется при поддержке «Татнефти» и Института проблем экологии и эволюции РАН, включает лаборатории, ветеринарный и вольерный блоки, а также жилье для ученых.

Защита животных соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».