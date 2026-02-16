В РТ осудили водителя фуры, насмерть сбившего женщину, перебегавшую трассу с дочкой

В Татарстане водитель фуры, насмерть сбивший женщину, перебегавшую трассу с ребенком под Казанью, получил условный срок.

«Татар-информ» сообщал, 11 января 2025 года мужчина ехал по трассе в Верхнеуслонском районе. В какой-то момент машина впереди него снизила скорость, чтобы пропустить женщину и ее 5-летнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе. Сам же мужчина тормозить и останавливаться не стал, после чего сбил женщину. От полученных травм она погибла. Девочка осталась жива, однако получила травмы.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, мужчине назначили условное лишение свободы на 4 года с испытательным сроком в 3,5 года, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением на 2 года.