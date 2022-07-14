Синоптики предупредили о сильных ливнях, граде и шквалистом ветре в Татарстане

Во второй половине дня в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Поднимется ветер, прогнозируются грозы, сильные и очень сильные ливни, град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, погода начнет ухудшаться с 15.00 из-за активных атмосферных фронтов. Ожидается, что такая ситуация продлится примерно до 19 часов следующего дня.

«На территории Республики Татарстан и в Казани при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди и ливни, град, сильный ветер порывами 17-22 м/с, локально шквалистые усиления до 25 м/с», — говорится в сообщении.