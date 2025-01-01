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Экономика 1 января 2025 10:34

В РТ на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей

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В РТ на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с 2025 года будут действовать 11 новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».

На мероприятия в рамках нацпроектов в РТ в текущем году будут израсходованы 44,2 млрд рублей. Из них 24,6 млрд. рублей – из федерального бюджета, 19,6 млрд. рублей – из республиканского, сообщили в Минфине Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по нацпроекту «Жилье и городская среда» за 6 лет построили и реконструировали 352 объекта, а также расселили 648 аварийных помещений. На эти цели направили 32,8 млрд рублей.

#нацпроекты #национальные проекты #Татарстан
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