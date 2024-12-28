В Татарстане по нацпроекту за 6 лет построили и реконструировали 352 объекта

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В 2019 – 2024 гг. на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Татарстане направили 32,8 млрд рублей. Было построено и реконструировано 352 объекта, а также расселено 648 аварийных помещений (дополнительно 17 помещений планируется к расселению до конца 2024 года). Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.

В рамках федерального проекта «Жилье» было построено 55 объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, а также социального назначения на общую сумму 18 млрд рублей. В текущем году завершено строительство 4-х объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2019-2023 годы в республике построили шесть объектов водоснабжения на общую сумму 1,5 млрд рублей. Благодаря этому доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, за шесть лет увеличилась с 2,8% до 95,64%. Среди городского населения прирост составил с 2,6% до 98,78%.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 по 2024 год в Татарстане обустроили 291 общественное пространство на общую сумму 11,9 млрд рублей. Из них 249 объектов благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на сумму 9,1 млрд руб. Еще 42 охватили работами в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – объем финансирования составил 2,8 млрд рублей. В текущем году были завершены работы по благоустройству 42 общественных пространств на сумму 1,5 млрд рублей. 40 из них благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели потрачено 1,4 млрд рублей. На оставшихся двух объектах провели работы в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на сумму 165 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году была завершена реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В ее рамках подлежали расселению многоквартирные аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

Было расселено 85 многоквартирных домов на 648 помещений общей площадью порядка 20 тысяч кв. м, где проживали 1,8 тыс. человек. Программа охватила 12 муниципалитетов: Агрызский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Мензелинский, Сабинский, Чистопольский районы и Казань. Общий объем финансирования программы составил 1,1 млрд рублей.

В текущем году за счет неизрасходованного остатка средств по программе на 2019-2023 годы была сформирована новая Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год.

В этом году в Казани планируется расселить 60 человек из 17 помещений общей площадью 574,7 кв.м. Объем финансирования составил 73,4 млн рублей. Завершить мероприятия по расселению граждан из аварийных домов планируется до 31 декабря 2024 года.