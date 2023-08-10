В РТ на проектно-изыскательные работы для капремонта 4 мостов направят 15,7 млн рублей

На проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта четырех мостов в Татарстане направят 15,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Заявки для участия в тендере принимаются до 28 августа, подрядчика определят 4 сентября. Срок исполнения контракта — до 25 марта 2024.

Исполнитель должен разработать рабочую документацию в установленные сроки — в соответствии с ГОСТ, строительными нормами и сводами правил — в объеме, необходимом для утверждения и ведения строительно-монтажных работ, и выполнить топографо-геодезические работы.

Согласно приложению, в перечень попали четыре объекта — мост через реку Киндерка на автодороге М-7 «Волга» в Высокогорском районе, путепровод через железную дорогу «Казань — Йошкар-Ола» на ул. Йошкар-Олинская в Зеленодольске, мост реку Бирля на автодороге «Большие Кайбицы — Камылово», км 11+437 в Кайбицком районе и мост через реку Кувак на автодороге «Старый Кувак — Куакбаш» в Лениногорском районе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году в Татарстане отремонтируют 44 моста, в том числе 26 сооружений — в рамках национальных проектов.