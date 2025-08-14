В РТ к отопительному сезону готовы почти все объекты образования и здравоохранения

По состоянию на 14 августа в Татарстане к отопительному сезону готовы 2 597 котельных (85% от плана), 2 891 объекта образования (91%) и 1 774 объекта здравоохранения (94%), сообщила пресс-служба Минстроя РТ.

Кроме того, к подаче тепла готовы 1 726 объектов культуры (92%), 144 объектов социальной защиты (88%), 247 объектов спорта (86%) и 105 объектов молодежи (81%).

«Паспорта готовности выданы на 6596 многоквартирных домов, что составляет 36% от плана», - добавили в министерстве.

Все данные внесены муниципальными районами в систему «Мониторинг жилищного фонда», отметили в Минстрое РТ.

Ранее сообщалось, что с 2025 года оценку готовности к прохождению отопительного периода в России будут производить по новым правилам, которые содержат детализированные требования и чек-листы, уточняют сроки проверки. Для прохождения отопительного периода по всей стране сформировано 24,4 тыс. аварийных бригад численностью 113,4 тысячи человек и 45 тыс. ед. техники.