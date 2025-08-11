Хуснуллин обсудил ввод жилья и подготовку к отопительному сезону в Татарстане

На 1 августа 2025 года в регионах РФ ввели 59,1 млн кв. м жилья. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

«Одним из ключевых направлений нашей работы остается жилищное строительство. На 1 августа 2025 года, по предварительным данным регионов, ввод жилья составил 59,1 млн кв. м. Мы видим неплохие результаты, достигнутые во многом благодаря прошлогодним заделам. Главная задача сейчас — не снижать темп вводов и не допускать переноса сроков выдачи ключей», — отметил он.

Конкретно в Татарстане, по данным пресс-службы правительства РФ, в 2025 году планируют сдать 3,26 млн кв. м жилья, из которых 1,6 млн «квадратов» – в многоквартирных домах и 1,4 млн – в сфере ИЖС. Впервые в республике преодолели планку по вводу жилья в 3 млн кв. м в 2021 году. В прошлом году сдали рекордные 3,45 млн кв. м.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» Татарстан должен был к 2030 году вводить 0,82 кв. м жилья на человека. Республика уже достигла этого показателя — в прошлом году было введено 0,86 «квадрата» на одного татарстанца.

В рамках подготовки к отопительному сезону особое внимание уделят вопросам полноты и своевременности ремонтно-профилактических работ, формированию запасов топлива, обеспечению готовности к ликвидации аварий. Прокурорам субъектов поручено не только в приоритетном порядке реагировать на жалобы населения о бездействии коммунальных служб, но и принципиально требовать от ответственных должностных лиц и компаний выполнения своих обязанностей, решительно пресекать попытки манипуляций с тарифами в сфере ЖКХ.

С этого года оценка готовности к прохождению отопительного периода будет производиться по новым правилам, которые содержат детализированные требования и чек-листы, уточняют сроки проверки. Для прохождения отопительного периода по всей стране сформировано 24,4 тыс. аварийных бригад численностью 113,4 тысячи человек и 45 тыс. ед. техники.