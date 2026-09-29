В РТ и еще 33 регионах ввели экспериментальный правовой режим для роверов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Республике Татарстан и еще 33 регионах России Правительство РФ ввело экспериментальный правовой режим для использования роверов (роботов-доставщиков), с помощью которых компании предоставляют транспортные и логистические услуги. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Помимо РТ, экспериментальный правовой режим будет действовать на территории республик Башкортостан, Удмуртия и Чувашия, Краснодарского, Пермского и Приморского краев, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей, городов Москва и Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкого автономного округа и федеральной территории «Сириус».

Время действия экспериментального правового режима для роботов-доставщиков составит три года.

В Правительстве рассчитывают, что в результате эксперимента удастся создать новые виды и формы экономической деятельности, расширить состав и повысить качество товаров, работ и услуг, обеспечить развития науки и социальной сферы, произвести совершенствование общего регулирования, а также создать условия для разработки и внедрения цифровых инноваций.

Из документа следует, что робот-доставщик должен иметь автоматизированную систему управления, устройство для подключения к системе диспетчеризации, камеры видеонаблюдения или устройства, производящие фиксацию окружающей обстановки, устройство головного освещения белого цвета, устройство дополнительного визуального обозначения ровера красного цвета (на высоте не ниже 100 сантиметров от нижней части колес), идентификационные номера, светоотражающие элементы, устройство, позволяющее в автоматическом режиме не превышать ограничение скорости движения, направленные на обеспечение информационной безопасности средства и устройства подачи специального сигнала.

Вместе с тем ширина ровера не должна превышать 80 сантиметров, а длина – 110 сантиметров. Вес без груза не может быть больше 120 килограммов, а скорость – 25 км/ч. Приводить беспилотную машину в движение должен электродвигатель мощностью не свыше 4 кВт. На доставщика следует наносить QR-код с данными, позволяющими идентифицировать субъект экспериментального правового режима. Кроме того, робот должен соответствовать требованиям к внешнему виду.

Каждый ровер компания-владелец должна застраховать как минимум на 500 тыс. рублей, а затем поддерживать страховку все время действия экспериментального правового режима.

Критерием грубого нарушения положений программы определена смерть человека из-за нарушения компанией-владельцем требований к роботам-доставщикам и к организации их движения.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Государственному Совету РТ заявил, что бизнесу необходимо активнее использовать внутренние резервы – цифровизацию, инструменты искусственного интеллекта и роботизацию – для повышения производительности труда.